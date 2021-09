CorSera - Leao e Ibra lanciano il Milan: tre vittorie su tre, primato e grande festa a San Siro

Il primo big-match della stagione del Milan contro una delle squadre che lotteranno fino alla fine per arrivare tre le prime quattro si conclude con una vittoria meritatissima dei rossoneri che ieri sera a San Siro hanno battuto 2-0 la Lazio. Grandissima prestazione della squadra di Stefano Pioli che ha messo in mostra un bel gioco e ha praticamente dominato dal primo all'ultimo minuto.

FILOTTO - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, il Milan ha iniziato così il suo campionato con tre vittorie su tre, un bel filotto che dà ancora più entusiasmo al Diavolo in vista del ritorno in Champions League contro il Liverpool e del match di domenica prossima in casa della Juventus. I rossoneri hanno giocato una partita di grande furore, ritmo e pressing che non ha lasciato respirare la formazione di Sarri che ieri sera non ha potuto fare un granché contro un Milan in grande spolvero.

IN GOL LEAO E IBRA - A decidere il match sono state le reti di un'ispiratissimo Rafael Leao nel primo tempo e di Zlatan Ibrahimovic, rientrato finalmente in campo a quattro mesi dall'ultima partita ufficiale, nella ripresa. Il Diavolo avrebbe potuto chiudere la partita probabilmente già al termine della prima frazione di gioco, ma Kessie ha calciato sulla traversa un rigore che si era lui stesso conquistato. Neppure questo episodio favorevole scuote la Lazio, il Milan continua a dominare anche nel secondo tempo e porta così a casa tre punti che gli permettono di restare in vetta alla classifica della Serie A a punteggio pieno insieme a Roma e Napoli.