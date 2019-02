CorSera - Milan, 9 punti e sorpasso nel derby: ecco il sogno dei rossoneri

Dopo aver vinto alla grande lo scontro diretto contro l'Atalanta, ora il Milan è atteso da tre partite nelle quali i rossoneri dovranno cercare di portare a casa il bottino pieno per arrivare al derby del 17 marzo contro l'Inter con la possibilità di superare i nerazzurri in classifica: è questo il sogno della squadra milanista il cui obiettivo è sempre uno solo, cioè chiudere la stagione con la qualificazione alla prossima Champions League.

OTTIMO MOMENTO - Come spiega questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, il Diavolo, che sta attraversando un ottimo momento di forma e che rispetto a due mesi fa è tutta un’altra squadra, si prepara ad affrontare con l’entusiasmo alle stelle il primo snodo cruciale della stagione. Il Milan deve cercare di fare 9 punti nelle prossime tre gare, ma, come ripete sempre Gattuso, nel campionato italiano non esistono partite facili e quindi servirà massima concentrazione per portare a casa il bottino pieno.

MASSIMA ATTENZIONE - Rino vuole sfruttare l'ottimo momento dei suoi per fare passi importanti in avanti in classifica, ma anche questa sera contro l'Empoli non sarà affatto facile per due motivi: innanzitutto perchè i toscani hanno bisogno di punti salvezza e inoltre perchè martedì i rossoneri sono attesi dall'andata della semifinale in casa della Lazio e dunque il pensiero rischia di andare già a quella partita. Gattuso non vuole però che questo accada e quindi terrà altissima l'attenzione e la concentrazione dei suoi ragazzi che questa sera dovranno fare una cosa sola, cioè vincere.