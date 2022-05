CorSera - Milan a RedBird, firme in arrivo: Cardinale pronto a tornare a Milano per il signing

MilanNews.it

Quella che inizia oggi dovrebbe essere, salvo clamorose sorprese, la settimana giusta per il cambio di proprietà al Milan: la trattativa tra Elliott e RedBird è infatti ormai ad un passo dalla chiusura e nei prossimi giorni il numero uno del fondo americano Gerry Cardinale è atteso di nuovo a Milano per il signing, vale a dire la firma sul contratto preliminare.

FESTEGGIAMENTI A MILANO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che riporta anche che il fondatore di RedBird è già stato in Italia nei giorni scorsi e ha festeggiato la vittoria del scudetto in Piazza Duomo mischiato ai tifosi rossoneri (il quotidiano ha pubblicato anche una foto che testimonia la sua presenza nel capoluogo lombardo). Ovviamente Cardinale non ha solo celebrato il 19° tricolore milanista, ma ha lavorato anche alla chiusura della trattativa con Elliott, che rimarrà comunque con una quota di minoranza.

RINNOVO MALDINI - Dopo il signing, servirà un po' di tempo per il closing (potrebbe essere a settembre), ma intanto si potrà iniziare a pianificare il futuro prossimo del Milan. Tra le priorità c'è sicuramente il rinnovo di Paolo Maldini (e di Frederic Massara): l'ad Ivan Gazidis incontrerà l'ex capitano rossonero per parlare del prolungamento di contratto, anche se non potrà dargli le garanzie che chiede sugli investimenti. Toccherà quindi al dt milanista decidere cosa fare, ma la sensazione è che andrà avanti con il suo lavoro a capo dell'area sportiva del Diavolo.