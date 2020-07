CorSera - Milan al crocevia: si gioca tutto in nove giorni. E Pioli si aggrappa a Ibra

Il mezzo passo falso di Ferrara ha riportato in vita i vecchi fantasmi in casa rossonera: le due vittorie consecutive e le prestazioni positive contro Lecce e Napoli avevano illuso il Milan, che invece non è andato oltre al pari contro l'ultima in classifica. E pensare che un successo contro la SPAL, visti i risultati delle altre, avrebbe permesso al Diavolo di raggiungere il Napoli in classifica e di avvicinarsi ad appena tre punti dal quinto posto della Roma.

TRITTICO DI FUOCO - L'Europa è ancora a portata di mano del Milan, ma è tutta da conquistare. E i rossoneri si giocheranno quasi tutto nelle prossime tre partite contro Lazio, Juventus e Napoli. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che questo trittico di fuoco, con tre match che avranno un peso enorme, è una sorta di crocevia della stagione dei rossoneri. Il Diavolo guarda chi lo precede in classifica e sogna il quinto posto, ma dovrà stare attento al Verona che è dietro un solo punto e domenica sarà impegnato contro il Brescia.

SCOSSA IBRA - Da Ferrara, però, Stefano Pioli è tornato con una buona notizia, cioè il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic: la sua condizione fisica non è ancora delle migliori, ma è bastato il suo ingresso sul terreno di gioco per dare una scossa a tutto il Milan che ha saputo rimontare la SPAL dallo 0-2 al 2-2. L’infortunio al polpaccio è ormai alle spalle e il tecnico milanista di aggrappa a lui in questo finale di campionato che in via Aldo Rossi sperano che possa regalare al club un posto in Europa.