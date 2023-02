CorSera - Milan, avanti con Pioli: per ora il tecnico non è a rischio

MilanNews.it

Dopo quattro sconfitte di fila, a finire sul banco degli imputati per la crisi nera che vivendo il Milan è finito ovviamente anche Stefano Pioli. Ma per il momento il tecnico rossonero non è a rischio: la fiducia della società nei suoi confronti non è infatti venuta a meno e per ora quindi non è in programma nessuna rivoluzione sulla panchina del Diavolo.

SCELTE SBAGLIATE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che le responsabilità del crollo verticale avuto dai rossoneri sono di tutti e non solo dell'allenatore che comunque nelle ultime settimane ha commesso anche lui degli errori evidenti. Nel derby, per esempio, non ha convinto soprattutto la decisione di Pioli di lasciare in panchina il giocatore più forte della rosa, vale a dire Rafael Leao. E' vero che non è in grande forma e che le fatiche del Mondiali si stanno facendo sentire, ma allo stesso tempo il Milan in questo momento non può permettersi di rinunciare al suo talento.

LA CRISI DEL MILAN - La crisi del Diavolo è collettiva e per uscirne c'è bisogno di tornare uniti e compatti, oltre ovviamente a ritrovare presto la miglior condizioni fisica e mentale. La missione dei rossoneri è arrivare tra le prime quattro e, nonostante un inizio di 2023 da dimenticare, l'obiettivo è ancora a portata di mano. Ovviamente serve tornare in fretta sulla retta via e soprattutto tornare presto ad ottenere rsultati positivi, a partire dal crocevia di venerdì contro il Torino.