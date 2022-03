CorSera - Milan, avanti tutta verso il sogno scudetto: serve accelerare nei prossimi tre match

MilanNews.it

Il campionato di Serie A si ferma per due settimane per gli impegni delle Nazionali. A questa sosta, in vetta alla classifica c'è sempre il Milan che ha tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull'Inter, la quale però ha una partita da recuperare. Stefano Pioli continua a non pronunciare la parola scudetto, ma ovviamente a Milanello ora ci credono per davvero, anche perchè ad otto giornate dalla fine il Diavolo ha il destino nelle proprie mani.

SERVE ACCELERARE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che alla ripresa del campionato i rossoneri dovranno accelerare nei tre match contro Bologna, Torino e Genoa: l'obiettivo è allungare il più possibile sulle avversarie e poi cercare di gestire il vantaggio accumulato nelle successive sfide contro Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. In particolare, il Diavolo dovrà sfruttare il prossimo turno di Serie A in cui sono in programma anche Atalanta-Napoli e Juventus-Inter.

PROFILO BASSO - Nello spogliatoio rossonero, la parola d'ordine è profilo basso: nessuno vuole guardare troppo avanti, ma si vuole pensare solo ad una partita alla volta. Il sogno scudetto è lì a portata di mano, ma non deve diventare un'ossessione e restare una grande opportunità. La squadra milanista sta dimostrando grande solidità nelle ultime sfide, però deve imparare a chiudere prima le partite per evitare di dover soffrire ogni volta fino al 90'. Lo ha ammesso anche Pioli dopo Cagliari, è questo lo step che manca per provare a raggiungere con più serenità il sogno scudetto.