CorSera - Milan, basta veleni: il futuro è adesso, rossoneri obbligati a battere il Parma

Non è stata una settimana semplice, nonostante l’importante vittoria nel precedente turno di campionato con la Lazio. Il “caso Acerbi” ha condizionato non soltanto i due protagonisti principali della vicenda, ovvero Bakayoko e Kessié, ma un po’ tutto l’ambiente milanista. Ma è il momento di mettere da parte le polemiche: il futuro - scrive il Corriere della Sera - è adesso.

INSIDIE - All’ora di pranzo, il Milan sarà di scena al Tardini, contro una squadra, il Parma, che all’andata mise in grande difficoltà i rossoneri e adesso è in una posizione di classifica che garantisce relativa tranquillità. Gattuso non si fida, anche perché, in questa stagione, il rendimento della squadra in trasferta (solo cinque vittorie, lo score peggiore fra le prime sette della classifica) non è stato soddisfacente e i precedenti delle sfide alle 12.30 non sono molto positivi.

CHAMPIONS - La corsa Champions è apertissima con quattro squadre raccolte in tre punti. Secondo Rino, il discorso qualificazione si risolverà nelle ultime giornate, ma è meglio arrivare al rush finale con qualche punto di vantaggio. L’arbitro sarà Valeri, lo stesso che nel 2013 in un Parma-Milan finì nella bufera per la punizione da cui nacque il gol vittoria per gli emiliani al 94esimo. Ma non è il caso di alimentare veleni, meglio chiuderla qui. Oggi bisogna solo vincere.