Corsera - Milan beffato nel recupero: qualificazione ancora aperta, ora però testa al derby

Sembrava ormai fatta visto che mancavano pochi minuti e la Stella Rossa era in dieci, ma nel recupero del secondo tempo è purtroppo arrivato il gol del 2-2 che tiene ancora aperta il discorso qualificazione. Il Milan è rimasto beffato proprio nel finale quando pensava di avere già un piede negli ottavi di Europa League: il pari in trasferta è un buon risultato, ma i rossoneri di Pioli dovranno comunque giocarsi il passaggio del turno giovedì prossimo a San Siro.

POCA LUCIDITA' - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che ora la testa del Diavolo è rivolta al derby di domenica. Certamente sarebbe stato meglio arrivare al match contro l'Inter con una vittoria, ma la squadra ha reagito alla sconfitta di La Spezia e con un po' di lucidità sarebbe uscita ieri dal Marakana con un successo. Stefano Pioli, proprio in vista della stracittadina di campionato, ha dato spazio a molte riserve, le quali però non hanno convinto più di tanto. Forse se nel finale avesse trovato spazio in campo uno come Ibrahimovic il 2-2 non sarebbe arrivato.

MANDZUKIC TITOLARE - C'era grande attesa per vedere in campo per la prima volta dall'inizio Mario Mandzukic, il quale è stato schierato da centravanti per dare un turno di riposo allo svedese: il croato si è come sempre impegnato e ha dato tutto, ma è apparso ancora già di condizione. Il Milan ha bisogno anche di lui in questo momento e quindi a Milanello si augurano che possa ritrovare presto la forma migliore. Tra due giorni c'è il derby, poi il ritorno con la Stella Rossa e quindi la trasferta sul campo della Roma: tre partite fondamentali per diranno moltissimo sulla stagione del Diavolo.