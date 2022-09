CorSera - Milan, Cardinale esalta lo spirito vincente dei rossoneri. Ora il salto di qualità anche in Europa

MilanNews.it

La prima partita da proprietario del Milan non è stata assolutamente male per Gerry Cardinale: l'avventura di RedBird alla guida del club di via Aldo Rossi è infatti iniziata con il successo per 3-2 nel derby contro l'Inter, dunque meglio di così non poteva cominciare. Nella giornata di ieri, il numero uno del fondo americano si è invece presentato a Milanello insieme a a Gordon Singer e a Giorgio Furlani per incontrare Stefano Pioli e la squadra e complimentarsi prima di tutto con loro per la bellissima vittoria contro i nerazzurri.

LO SPIRITO DEI CAMPIONI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che Cardinale ha detto ai giocatori di aver rivisto in loro ciò che vede in grandi campioni anche di altri sport come LeBron James e il wrestler The Rock o nelle squadre al top a livello mondiale come i New York Yankees e i Dallas Cowboys, cioè voglia di vincere e grande cuore. Ed è proprio quello che hanno messo in campo i rossoneri nel derby.

IL PROGETTO DI REDBIRD - L'incontro di ieri è stata poi l'occasione anche per Cardinale di spiegare il suo progetto: RedBird vuole dare continuità al lavoro di Elliott per mantenere il Diavolo ad alto livello in Italia, in Europa e nel mondo. Il nuovo proprietario rossonero ha grandissime ambizioni, in primis il salto di qualità in Champions League. Ci sono poi anche altri priorità fondamentali come il nuovo stadio e il rinnovo di Rafael Leao, l'uomo del derby. Il futuro non lo può conoscere nessuno, ma se il buongiorno si vede dal mattino quello del Milan può essere davvero roseo.