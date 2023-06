CorSera - Milan, ceduto Tonali ora tutto su Frattesi. E piace anche a Milinkovic-Savic...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che dovrebbe essere definita nelle prossime ore, in casa rossonera è scattata subito la caccia al sostituto. E il nome che viene fatto con maggiore insistenza è quello di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana. A favorire questa possibile operazione c'è il fatto che l'agente di Tonali e Frattesi è lo stesso, vale a dire Giuseppe Riso.

SORPASSO ALL'INTER? - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che l'Inter è in pole per il giocatore neroverde, ma senza la cessione di Brozovic all’Al Nassr non può provare l'affondo decisivo. E così in questo scenario si potrebbe intromettere il Milan che invece, con la cessione di Tonali, avrà parecchi soldi a disposizione: l'accordo definitivo con il Newcastle non è stato ancora trovato, ma nelle casse rossonere dovrebbero finire almeno 80 milioni di euro (se questa cifra dovesse essere confermata, Tonali diventerebbe il calciatore italiano più costoso di sempre).

PIACE SERGEJ - Il Milan è quindi pronto a superare tutti nella corsa a Frattesi, ma potrebbe non essere l'unico innesto a centrocampo: i rossoneri seguono infatti con grande attenzione anche Sergej Milinkovic-Savic, che è in uscita dalla Lazio. La Juventus è al momento davanti a tutti, ma anche in questo caso i rossoneri potrebbero sorpassare la concorrenza grazie ai soldi freschi che arriveranno dalla cessione di Tonali.