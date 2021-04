CorSera - Milan, Champions decisiva per il rinnovo di Gigio: ecco perché Raiola continua a prendere tempo

Quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma? La sua priorità è sempre quella di rinnovare con il Milan perchè è da sempre milanista e perchè sogna di giocare la Champions League con la maglia della sua squadra del cuore. Ma più si avvicina la scadenza del suo contratto (30 giugno) e più è chiaro che arrivare tra le prime quattro è fondamentale per la permanenza in rossonero del giovane portiere.

SOGNO CHAMPIONS - Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, senza la Champions lo scenario cambierebbe e per questo il suo agente Mino Raiola continua a prendere tempo e a non dare una risposta definitiva al club di via Aldo Rossi che ha già messo sul piatto un nuovo contratto di 4 o 5 anni da 8 milioni di euro netti a stagione. Gigio ha giustamente l'ambizione di giocare la competizione europea più importante, il suo sogno sarebbe di farlo con la maglia del Milan, ma purtroppo al momento non ci sono ancora certezze e quindi il suo addio a fine stagione non può essere escluso del tutto.

JUVE E PSG IN AGGUATO - In agguato ci sono principalmente due club che da tempo hanno messo nel mirino Donnarumma: si tratta di Juventus e PSG. Il Milan sta facendo l'impossibile per trattenerlo, ma per il momento la tanto attesa fumata bianca non è arrivata. Per evitare di farsi trovare impreparato in caso di fallimento della trattativa per il rinnovo, il Diavolo sta valutando alcune alternative, in primis Juan Musso che viene valutato 25 milioni di euro dall'Udinese. L'obiettivo primario in casa rossonera resta però il prolungamento di Donnarumma.