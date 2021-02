CorSera - Milan, ci sono anche le mani di Gigio sul primo posto in classifica: ora serve un’accelerata per il rinnovo

Se il Milan è primo in classifica deve ringraziare anche Gianluigi Donnarumma, che spesso ha salvato i rossoneri con grandi parate. Un esempio piuttosto chiaro è l'ultima partita giocata dai rossoneri sul campo del Bologna: il giovane portiere milanista è stato infatti protagonista di tre super interventi che hanno permesso al Diavolo di uscire dal Dall'Ara con i tre punti in tasca.

SERVE IL RINNOVO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che ora è arrivato il momento di fargli firmare il rinnovo visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Gigio va blindato a tutti i costi perchè il Milan non può permettersi di perdere un talento del genere se vuole tornare al top in Italia e in Europa. I colloqui con il suo agente Mino Raiola sono stati congelati nell'ultimo mese in quanto il dt Maldini e il ds Massara sono stati impegnati nella finestra di mercato invernale che termina questa sera. Ora è arrivato quindi il momento di accelerare e bisogna farlo in fretta.

NODI ECONOMICI - In via Aldo Rossi continuano a restare ottimismi sul buon esito della trattativa ma ci sono ancora degli ostacoli da superare: innanzitutto, va ancora trovata la quadra sull'ingaggio visto che Raiola chiede 10 milioni di euro per il suo assistito, mentre il Milan si è spinto "solo" fino a 7 milioni più bonus a stagione. Raiola vorrebbe poi inserire anche una clausola rescissoria non superiore ai 30 milioni nel nuovo contratto del portiere. Una cifra troppo bassa per i rossoneri che vorrebbero che si aggirasse minimo sui 40 milioni. Infine, andrà trovato un accordo anche sulla durata del nuovo matrimonio: il Diavolo vorrebbe un rinnovo di quattro anni, mentre l’entourage del giocatore gradirebbe un prolungamento più contenuto. I dettagli da sistemare sono quindi ancora tanti, ma riguardano "solo" il lato economico visto che la volontà di Donnarumma è chiara a tutti da tempo ed è quella di restare al Milan.