CorSera - Milan, con Giampaolo ecco il bel gioco e l'entusiasmo. Ma quanti rebus sul mercato...

Basso profilo e niente proclami: l'estate del Milan sta procedendo tranquilla, ma è innegabile che le prime uscite stagionali, nelle quali la squadra milanista ha messo in mostra un bel gioco, stanno facendo aumentare l'entusiasmo dentro e attorno alla formazione rossonera. L'arrivo in panchina di Marco Giampaolo è stato determinante in questo e i suoi ragazzi stanno seguendo le sue direttive con grande attenzione e disponibilità.

IDEA DI CALCIO - Come riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, in casa rossonera si respira entusiasmo e si iniziano a vedere i primi sprazzi dell'idea di calcio di Giampaolo, vale a dire una squadra che gioca il pallone senza paura e a testa alta. Lo slogan del nuovo tecnico milanista è in fondo chiaro fin dal primo giorno: "Testa alta e giocare a calcio". Ovviamente c'è molto su cui lavorare, ma la mano dell'ex Samp si inizia già a vedere.

INCERTEZZA - Manca ormai meno di due settimane all'inizio del campionato (il Diavolo esordirà il 25 agosto in casa dell'Udinese) e le incertezze relative al mercato iniziano a pesare. In particolare ci sono alcune situazioni che andrebbero risolte il prima possibile: una di queste, per esempio, riguarda il destino di Suso, il cui futuro sembra essere ancora incerto. Da capire poi se ci sono i margini per chiudere per Correa, mentre ci sono ancora diversi punti di domanda sui giocatori in uscita, in primis André Silva. Insomma, se sul campo si registrano tante cose positive, sul mercato ci sono ancora diversi rebus da risolvere.