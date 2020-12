CorSera - Milan, contro il Celtic (con Pioli in panchina) a caccia di punti preziosi per la qualificazione

L’obiettivo-speranza è chiaro: chiudere il discorso qualificazione con un turno d’anticipo. Il Milan proverà a sbrigare la pratica già questa sera per poi concentrarsi esclusivamente sul campionato. Perché l’Europa League è importante (è uno degli obiettivi stagionali nonché una strada alternativa per andare in Champions), ma la corsa in A, inutile girarci intorno, appassiona molto di più i tifosi (e non solo).

C’È IL CELTIC - Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, contro il Celtic, fanalino di coda del girone H (battuto all’andata in trasferta per 3-1), il Milan va a caccia di punti preziosi per il passaggio del turno. Se Donnarumma e compagni vincono e il Lille supera lo Sparta Praga in Francia, il salto ai sedicesimi è garantito.

TORNA PIOLI - A guidare la squadra dalla panchina ci sarà Stefano Pioli, finalmente guarito dal Coronavirus. Ibrahimovic, invece, dovrà pazientare ancora un po’. Il Milan, comunque, ha mostrato segnali di maturità nonostante l’assenza contemporaneamente dei suoi punti di riferimento. “I ragazzi sono sia più consapevoli delle proprie qualità, le prestazioni hanno iniettato convinzione”, ha dichiarato ieri il tecnico rossonero.