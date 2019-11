CorSera - Milan, contro la Juve la miglior partita con Pioli non basta: altra sconfitta e la classifica piange

Nona volta del Milan allo Stadium in Serie A e nona sconfitta dei rossoneri contro la Juventus che non brilla, ma alla fine ha la meglio sul Diavolo grazie ad un gran gol di uno dei suoi fuoriclasse, cioè Paulo Dybala. La squadra milanista torna a casa con zero punti in tasca, nonostante abbiamo giocato certamente la sua migliore prestazione da quando c'è Pioli in panchina (e non solo).

CUORE E ORGANIZZAZIONE - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan ha dato tutto ieri sera: i rossoneri hanno giocato con il cuore e hanno messo in mostra anche una buona organizzazione, facendo vedere pure importanti progressi tattici. Purtroppo, però, non è bastato per tornare da Torino con un risultato positivo che sarebbe stato importante sia per il morale, sia per la classifica che ora piange per davvero (la formazione milanista resta nella parte destra della classifica lontano 11 punti dalla zona Champions).

DIFFERENZA TECNICA - Il Milan se l'è giocata contro la Juventus, ma nel finale la differenza tecnica tra le due squadre si è vista chiaramente: basti pensare che tutta la panchina bianconera sarebbe titolare nel Diavolo e questo spiega bene dove è precipitato il Diavolo. Pure senza brillare, la squadra di Sarri si è ripresa la vetta della classifica e deve ringraziare non solo Dybala, ma anche Szczesny, autore di ben sette parate. Questo testimonia che il Milan ha giocato e creato parecchio contro la squadra più forte della Serie A, ma, come ha spiegato anche Pioli nel post-partita, a questi livelli serve ancora qualcosa in più.