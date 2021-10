CorSera - Milan, crash test contro la Roma: all'Olimpico serve un'altra prova di forza

Il Corriere della Sera lo definisce un "crash test da non fallire". Insomma, un’altra prova di maturità. L’ennesima per il Milan. Beh, in fondo gli esami non finiscono mai, quindi è giusto che sia così. La Roma è un altro test importante, duro, impegnativo, che metterà sotto pressione i ragazzi di Pioli, meno brillanti nell’ultimo periodo ma tremendamente solidi e determinati.

Milan, all’Olimpico serve di più

Come sottolinea il quotidiano, la parola scudetto non è più proibita dalle parti di Milanello. La squadra è sempre più consapevole della propria forza e punta all’ambizioso obiettivo. Ma a casa di Mourinho servirà qualcosa di più rispetto a quanto visto nell’ultima gara contro il Toro. I rossoneri hanno dimostrato di saper vincere anche le cosiddette partite sporche (e questa è un’ulteriore crescita caratteriale), ma hanno pure palesato una certa stanchezza che non può lasciare sereno Pioli. Ecco perché sopra si parlava di esame.

Ulteriore pressione

E c’è dell’altro: il Milan scenderà in campo conoscendo già il risultato del Napoli, impegnato contro la Salernitana in trasferta, col rischio quindi di avere addosso una pressione ancora maggiore se i partenopei dovessero vincere. Insomma, la trappola è già stata posizionata: all’Olimpico servirà una prestazione da grande Milan, fatta di qualità e quantità. Pioli si fida dei suoi, i tifosi si aspettano molto: l’esame può cominciare.