CorSera - Milan, Donnarumma è una certezza: a breve si parlerà del rinnovo, tutti vogliono proseguire il matrimonio insieme

Nonostante la giovanissima età, Gianluigi Donnarumma è una delle certezze del Milan, tanto che nelle scorse ore ha ricevuto anche l'investitura di Zvonimir Boban, il quale lo ha indicato come uomo-spogliatoio. Parole importanti che hanno fatto piacere allo stesso giocatore: "Ringrazio Boban, cerco di dare il massimo e di spronare i compagni in allenamento e in partita. Sono fra i giocatori con più presenze e ciò mi conferisce maggiori responsabilità" ha spiegato Gigio a Dazn.

TEMPI BREVI - Domani sera contro l'Inter, la porta del Milan sarà ovviamente difesa da Donnarumma, il quale dovrà continuare a dare grande sicurezza alla difesa milanista che finora ha incassato una sola rete in tre giornate di campionato. Gigio sembrava destinato a lasciare il club di via Aldo Rossi in estate, ma alla fine è rimasto e a breve si inizierà a parlare anche del rinnovo del suo contratto che scade nel 2021. Non c'è fretta, ma in casa rossonera c'è l'intenzione di affrontare in tempi brevi questo argomento per evitare i problemi di due anni fa.

AVANTI INSIEME - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, i negoziati per il prolungamento di Gigio sono alle porte e si parte da una base molto importante, vale a dire che tutte parti coinvolte desiderano proseguire il matrimonio insieme. Ma c'è un ostacolo non indifferente da superare, cioè quello che riguarda l'ingaggio del giovane portiere milanista: Gigio guadagna infatti al momento sei milioni di euro a stagione e andrà per forza trovato un punto d’accordo sullo stipendio che è fuori dai parametri di Elliott.