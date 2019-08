CorSera - Milan, dopo l'Udinese ecco un’altra trappola: Giampaolo cerca la svolta col Brescia

La nuova stagione è partita male, malissimo. A Udine, oltre ai punti, il Milan ha smarrito anche diverse certezze. Che il Milan fosse un cantiere aperto - osserva il Corriere della Sera in edicola questa mattina - era evidente, ma che i lavori fossero così indietro ha stupito un po’ tutti. Oggi col Brescia è severamente vietato sbagliare.

NOVITA’ - La sconfitta con l’Udinese ha messo in luce le numerose criticità di un gruppo giovane e ancora tutto da assemblare, ma Giampaolo è fiducioso. “Non arretro di un millimetro”, ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa, mostrando tutta la sua determinazione. In effetti, spostare tre metri avanti o indietro una mezzapunta non significa rivoluzionare il gioco. Contro il Brescia, però, qualche correzione ci sarà. In mezzo al campo, ad esempio, agirà Bennacer. E davanti non più due punte e un trequartista ma il contrario, con Piatek spalleggiato da Suso e Castillejo.

TRAPPOLA - Come detto, oggi i tre punti sono fondamentali. Ma occhio alla squadra di Corini, che arriva a San Siro col vento in poppa dopo l’ottima vittoria all’esordio. Giampaolo ha già messo in guardia i suoi: "Il Brescia mi ricorda la mia Samp". Dopo l’Udinese, dunque, ecco un’altra trappola. Ma stavolta non bisogna fallire.