CorSera - Milan, è il momento della verità: i rossoneri si giocano tutto in 40 giorni, arrivare in Europa è vitale

Sfumata la possibilità di arrivarci attraverso la Coppa Italia, il Milan ora può guadagnarsi un posto in Europa solo attraverso il campionato: per i rossoneri è il momento della verità, si giocheranno tutto nei prossimi 40 giorni in cui dovranno fare di tutto per qualificarsi alle coppe. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che raggiungere l'Europa League vorrebbe dire salvare almeno in parte l'ennesima stagione disgraziata.

CONCORRENZA AGGUERRITA - a concorrenza è tanta e agguerrita visto che, nonostante siano delle provinciali, sognano di beffare il Milan e portargli via un posto in Europa: in questo momento, il Diavolo è infatti dietro al Verona e a pari punti con il Parma, ma attenzione anche al Bologna che insegue a solo due lunghezze. Se per questi club le coppe europee sarebbero la ciliegina sulla torta, per la società di via Aldo Rossi non arrivarci sarebbe un fallimento e per questo serve un segnale forte già stasera a Lecce.

NO PASSI FALSI - Contro la formazione di Liverani, che si affiderà a diversi ex rossoneri come Lapadula e Saponara, il Milan dovrà vincere a tutti i costi, anche perchè, come ha spiegato ieri Pioli in conferenza stampa, il tempo è davvero poco per permettersi dei passi falsi: "Abbiamo dodici partite per riuscirci e dobbiamo iniziare subito, vincere sarebbe fondamentale". I rossoneri devono quindi tornare da Lecce con i tre punti in tasca, altrimenti la strada per l'Europa rischia di diventare ancora più complicata.