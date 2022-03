CorSera - Milan e Inter non sanno più vincere: la finalista della Coppa Italia si deciderà ad aprile

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Doveva essere il derby della ripartenza per almeno una delle due squadre e invece Milan e Inter hanno confermato il loro momento di flessione: è stata una stracittadina piuttosto deludente, con tanti errori e nessun gol, che lascia tutto aperto per la qualificazione alla finale di Coppa Italia (il ritorno si giocherà il 19 o 20 aprile). Per i rossoneri si tratta del terzo pareggio consecutivo dopo quelli contro Salernitana e Udinese in campionato, mentre per i nerazzurri è la quarta partita di fila senza segnare.

ATTACCHI IN DIFFICOLTÀ - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, nessuna delle due squadre ha trovato la spinta per ripartire e mettersi alla spalle i problemi emersi nell'ultimo periodo. Le difficoltà maggiori per entrambi sono state in attacco, dove sono mancati qualità e soprattutto gol. Tra le due va detto che a fare meglio è stato il Milan di Pioli, soprattutto nel primo tempo nel quale ha mostrato maggiore coraggio e determinazione. Purtroppo però è mancata un po' di lucidità nell'ultimo passaggio e un po' di cattiveria davanti alla porta.

ORA TESTA AL CAMPIONATO - La ripresa è stata invece deludente per entrambe le formazioni visto che ci sono stati pochi sussulti da una parte e dall'altra. Da segnalare un altro episodio arbitrale a sfavore del Diavolo che ha protestato per un intervento piuttosto netto in area di rigore di Skriniar su Giroud, ma l'arbitro Mariani ha lasciato correre (il difensore dell'Inter di disinteressa del pallone e trascina a terra il francese). La semifinale di ritorno è in programma tra un mese e mezzo, quindi sia Milan che Inter possono tornare a concentrarsi sul campionato, dove hanno rallentato parecchio nelle ultime settimane.