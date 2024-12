CorSera - Milan, è l'ora della verità: a Bergamo per vincere e svoltare definitivamente

"Noi giochiamo solo per vincere" è lo slogan di ieri in conferenza stampa di Paulo Fonseca che è perfetto per la sfida che attende stasera il Milan sul campo dell'Atalanta. Se i rossoneri vogliono tenere vivo il sogno scudetto non possono fare altro che portare a casa i tre punti contro i ragazzi terribili di Gasperini. Il tecnico milanista ha dichiarato che non è una partita decisiva, ma in realtà ci va molto vicino.

VINCERE - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che di sicuro è la gara crocevia di questo finale di 2024 che per il Diavolo prevede un calendario alla portata, con Stella Rossa in Champions, Genoa, Verona e Roma. Vincere stasera a Bergamo porterebbe non solo tre punti importantissimi per la classifica, ma anche tantissima fiducia per il futuro. Dopo le tre vittorie consecutive contro Slovan Bratislava, Empoli e Sassuolo, il Milan è atteso da uno dei test più difficili e quindi se dovesse superarlo a pieni voti significherebbe che la stagione milanista è davvero svoltata dopo un inizio non semplice.

MUSAH L'EQUILIBRATORE - Per la sfida contro i bergamaschi, Fonseca metterà in campo la formazione che al momento gli dà più certezze: in difesa confermata la coppia di centrali composta da Thiaw e Gabbia che attualmente dà le maggiori garanzie. In mezzo al campo non possono mancare Fofana e Reijnders, i quali saranno aiutati in fase di interdizione da Musah che si sta dimostrando l’uomo di equilibrio che stava mancando maledettamente al Milan. Il Diavolo non può più attendere: è l’ora della verità.