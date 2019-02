CorSera - Milan, ecco come è cambiata la squadra di Gattuso con Piatek: meno passaggi e più gioco in verticale

Un impatto così non se lo aspettava neanche il tifoso milanista più ottimista: sono infatti già sei i gol segnati di Krzysztof Piatek nelle sue prime cinque presenze con la maglia del Milan. Numeri pazzeschi quelli del polacco, che ha fatto dimenticare Higuain e ha lanciato il Diavolo verso la Champions. E pensare che quando il club di via Aldo Rossi ha deciso di prenderlo dal 35 milioni di euro dal Genoa qualcuno ha pure sghignazzato, ma si è dovuto ricredere in poche settimane.

NUOVO GIOCO - Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, il Milan è cambiato parecchio con il suo arrivo: ora la formazione milanista tiene infatti meno il possesso palla, fa meno passaggi, ma gioca con maggiore rapidità e verticalizza molto di più il gioco con il Pistolero davanti. Il gol dell'1-1 di sabato a Bergamo contro l'Atalanta è l'esempio perfetto del nuovo Diavolo: ribaltamento, lancio dalla trequarti di Rodriguez e girata magnifica di Piatek. Pochi passaggi e gol, semplice ed efficace.

TUTTI IN CRESCITA - Oltre all'impatto devastante di Piatek, la squadra rossonera è cresciuta anche in difesa, dove Romagnoli e compagni sono in grande spolvero, il centrocampo fisico con Kessie e Bakayoko sta funzionando alla grande, Paquetà sta dando grande qualità e ora la speranza a Milanello è che anche Calhanoglu si sia finalmente sbloccato. L'ottimo rendimento del bomber polacco ha dato una spinta in più anche agli altri giocatori milanisti, che hanno sempre in mente un unico grande obiettivo, cioè la qualificazione alla prossima Champions League.