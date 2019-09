CorSera - Milan, ecco il colpo Rebic: definito lo scambio con André Silva che va all'Eintracht

I primi contatti tra i club risalgono a qualche giorno fa, ma la trattativa tra Milan e Eintracht Francoforte per lo scambio alla pari tra André Silva e Ante Rebic è stato perfezionata e definita ieri pomeriggio: la formula è quella del prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a 25 che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che l'accelerata è arrivata nelle scorse ore dopo che in via Aldo Rossi hanno appreso l'impossibilità di arrivare a Correa dell'Atletico Madrid.

DUE PROBLEMI RISOLTI - Con questo scambio, il Milan ha di fatto risolto in un colpo solo due problemi: da una parte è stato consegnato a Giampaolo un attacco alla sua idea di calcio, mentre dall'altra si è finalmente trovata una sistemazione al portoghese che sabato ha giocato titolare contro il Brescia anche per dare garanzie sulle sue condizioni fisiche dopo le voci circolate in seguito al suo mancato trasferimento al Monaco nel mese di luglio.

DUTTILITA' - Boban è un grande estimatore di Rebic, il quale è una seconda punta che può però fare anche l’esterno sinistro e destro. In Italia, ha già vestito la maglia della Fiorentina e quindi sa benissimo cosa lo aspetta nel campionato italiano. Nelle scorse settimane, il croato era stato cercato anche dall'Inter, ma alla fine il suo futuro dopo le visite mediche di questa mattina e la firma sul contratto sarà colorato di rossonero.