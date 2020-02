CorSera - Milan, esame di maturità: rossoneri chiamati a confermare i progressi anche senza Ibra

È il momento della verità. O meglio, della maturità. Il Milan affronta il Verona sapendo di non poter contare sulla forza fisica, il carisma e la qualità di Zlatan Ibrahimovic, stoppato dall’influenza e da un leggero affaticamento al polpaccio. Romagnoli e compagni, dunque, sfideranno l’Hellas di Juric (squadra in salute e reduce da cinque risultati utili consecutivi) senza il loro totem.

EMERGENZA - Ibra ma non solo. Pioli dovrà fare a meno anche di Kjaer (pure lui non convocato a causa dell’influenza), Krunic (risentimento muscolare) e Bennacer (squalificato). Insomma, se non è emergenza questa... Come riporta il Corriere della Sera, dopo un mese di gennaio rivitalizzante, per il Milan, che dopo lo sbarco dei Zlatan non ha più perso in campionato e ha guadagnato la semifinale di Coppa Italia, si avvicina l’esame di maturità.

PROGRESSI REALI - L’obiettivo è dimostrare che i progressi mostrati in campo sono reali e non frutto della dipendenza tattica, tecnica e di personalità di Ibrahimovic. Non sarà facile, ma Pioli è fiducioso e si affiderà alla coppia d’attacco Leao-Rebic. L’allenatore si aspetta una grande risposta dai suoi così come i tifosi, pronti a spingere il Milana anche in vista del derby.