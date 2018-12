CorSera - Milan, Gattuso sempre più solo: Leonardo e Maldini disertano Milanello, Rino rischia davvero l'esonero

Tre partite di fila senza vincere e nemmeno un gol segnato testimoniano perfettamente la crisi in cui il Milan è entrato nelle ultime settimane. In casa rossonera, ci sono diversi problemi, partendo per esempio dalla crisi di Higuain, fino ad arrrivare al rendimento negativo delle seconde linee, ma alla fine chi rischia di pagare il conto è ovviamente Rino Gattuso.

SILENZIO ASSORDANTE - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, il tecnico milanista è sempre più solo: nella giornata di ieri, non si sono infatti visti a Milanelo nè Leonardo, nè Maldini, una doppia assenza che non è passata assolutamente inosservata. Non c'è nessun ultimatum vero e proprio, ma allo stesso tempo nessuno della società ha smentito che le prossime partite siano decisive per il futuro di Gattuso. Un silenzio assordante quello che arriva da via Aldo Rossi, dove il quarto posto e la Champions League restano il grande obiettivo stagionale.

DUE GARE DECISIVE - Il club rossonero non vorrebbe cambiare allenatore, anche perchè non ha tra le mani un'alternativa convincente, ma ovviamente un crollo della formazione milanista nei prossimi giorni cambierebbe lo scenario: le partite con Frosinone e Spal sono quindi decisive per il futuro di Gattuso, su chi aleggiano i fantasmi di Donadoni, Wenger e nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Guidolin.