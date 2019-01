CorSera - Milan-Genoa, accordo per Piatek: affare da 40 milioni, la firma martedì dopo l’ok di Elliott

È fatta. O quasi. Krzysztof Piatek non può ancora definirsi ufficialmente un giocatore del Milan, ma poco ci manca. Il centravanti polacco, infatti, è ormai a un passo dai rossoneri. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, servirà un altro incontro (programmato per martedì), ma il grosso è stato fatto. Nel vertice di quattro ore tenutosi ieri a Milano, infatti, sono stati compiuti passi decisivi.

OK DA ELLIOT - Insomma, mancano solo gli ultimi dettagli. Per il momento si ragiona sulla base di una cessione a titolo definitivo da 35 milioni di euro più bonus (la valutazione di Piatek è di 40 milioni) oltre al cartellino di uno fra Bertolacci e Halilovic. Per le firme tutto è stato rimandato in attesa dell’ok del fondo Elliott e degli esiti dei colloqui tra il Genoa e i due giocatori in esubero dal Milan. Il giocatore, invece, firmerà invece un contratto fino al 2023 con un ingaggio di circa 2 milioni (lo stipendio attuale è di 450mila euro).

ADDIO PIPITA - In attesa che si definisca l’operazione, Higuain - che anche ieri si è allenato a Milanello aspettando il via libera per volare a Londra - viene trattenuto a Milano. Il fratello-agente del Pipita è già sbarcato in Europa, a Madrid, in transito per Londra. L’argentino spera di esordire giovedì con la maglia del Chelsea nella semifinale di ritorno della coppa di Lega contro il Tottenham. La sua avventura in rossonero può già considerarsi conclusa.