CorSera - Milan, Ibra fa gli straordinari: titolare anche contro il Torino, terza gara in nove giorni per lo svedese

Zlatan Ibrahimovic sarà in campo dal primo minuto anche questa sera a San Siro contro il Torino: lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che lo svedese giocherà la sua terza gara in nove giorni. Il numero 21 milanista, nonostante i tanti impegni e i suoi 38 anni, sta bene e quindi sarà sempre lui a guidare il Diavolo anche contro i granata.

NUOVO MODULO - Ibra è troppo importante per questo Milan e lo ha dimostrato fin dal primo giorno in cui è tornato in rossonero. Con il suo arrivo, Pioli ha cambiato anche il modulo della sua squadra, passando dal 4-3-3 al quel 4-5-1 che sembra essere l'assetto tattico più adatto a sfruttare le caratteristiche dello svedese e dei suoi compagni. "Quando Zlatan è arrivato ho capito che potevo cambiare qualcosa e così ho fatto, adesso si vede che la squadra sente positivamente certe posizioni" ha spiegato ieri il tecnico milanista in conferenza stampa.

IBRA STA BENE - Il Milan non può fare a meno di Zlatan e quindi terza partita in nove giorni per Ibra che ha assicurato tutti a Milanello che sta bene, che non è stanco e che può giocare senza problemi anche stasera contro il Torino. Dopo la sconfitta nel derby, i rossoneri devono tornare subito a fare punti in campionato perchè il tempo passa e ormai c'è sempre meno tempo per recuperare posizioni in classifica.