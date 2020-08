CorSera - Milan-Ibra, manca solo la firma: accordo raggiunto "a metà strada". Presto sarà a Milano

"Ibra non ha rinnovato il contratto con il Milan". Ha ragione, Mino Raiola. Magari la "forma" del suo tweet lascia un po’ a desiderare (il manager avrebbe potuto usare parole diverse), ma il senso è giusto. Perché lo svedese non ha ancora firmato. Lo farà, ma ufficialmente non ha ancora prolungato l’accordo con il club rossonero. Questione di giorni (se non di ore).

IN ARRIVO - Come riporta il Corriere della Sera, dopo una estenuante trattativa, Ibrahimovic e il Milan si sono finalmente detti sì. Manca la firma, come detto, ma arriverà. L’attaccante è ancora in Svezia con la famiglia e sta approfittando della settimana supplementare di vacanze per rilassarsi. Ma nel weekend sbarcherà a Milano per legarsi nuovamente ai rossoneri.

CIFRE - Ibra guadagnerà 6.5 milioni netti, più un corposo premio da mezzo milione se la squadra dovesse centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In sostanza, Zlatan e il Milan si sono trovati "a metà strada", fra i 6 milioni proposti inizialmente della società e i 7 richiesti dal giocatore. Ormai ci siamo: l’accordo fino al 2021 soddisfa tutti.