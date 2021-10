CorSera - Milan implacabile in campionato, ma che fatica: certi cali di tensione sono da evitare

Otto su nove, ma che fatica! Il Milan, implacabile in campionato, batte anche il Bologna e si porta in testa alla classifica in attesa della risposta del Napoli, impegnato in serata sul campo della Roma. Il successo del Dall’Ara è preziosa, ma tutt’altro che agevole. Merito dei rossoblù di Mihajlovic, certo, ma anche - e soprattutto! - demerito dei rossoneri, che per poco non si fanno del male da soli.

Atteggiamento sbagliato nella ripresa

Come riporta il Corriere della Sera, mister Pioli può festeggiare le cento panchine con il Milan, ma non ha avuto la risposta che si aspettava dopo il capitombolo in Champions con il Porto. I rossoneri hanno affrontato la trasferta in Emilia senza nove giocatori - cinque titolari, altri due potenziali - ma erano comunque riusciti a impossessarsi della partita nel primo tempo, salvo poi rovinare tutto nella ripresa, ripresentandosi in campo dopo l’intervallo con l’atteggiamento sbagliato.

Milan, adesso sveglia!

Alla fine è arrivata la vittoria (otto vittorie nelle prime nove giornate il Milan le aveva centrate solo nella stagione 1954-55, culminata con lo Scudetto), ma troppa, davvero troppa sofferenza. Una squadra che lotta per il titolo, osserva il giustamente il Corriere, non può permettersi un calo di tensione del genere.