CorSera - Milan, in arrivo il sì di Maldini: sarà il nuovo dt rossonero. L'allenatore sarà Giampaolo

Quella di oggi potrebbe essere una giornata molto importante per il Milan: dopo qualche giorno di riflessione, Paolo Maldini dovrebbe infatti dire sì alla proposta che gli è stata fatta dall'ad rossonero Ivan Gazidis e diventare così il nuovo direttore tecnico del club di via Aldo Rossi. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera che spiega che l'ex capitano è pronto a firmare il suo nuovo contratto.

FUMATA BIANCA - Sono stati necessari giorni di colloqui e confronti con la dirigenza, ma la fumata bianca sta finalmente per arrivare. Maldini ha avuto rassicurazioni su budget, avrà grande autonomia e avrà la possibilità di scegliere le figure che lo affiancheranno in questa nuova avventura: Angelo Carbone, per esempio, sarà il nuovo responsabile del settore giovanile milanista. Inoltre verranno coinvolti altre due dirigenti indicati dalo stesso Maldini.

ECCO GIAMPAOLO - E la prima decisione che verrà presa da Paolo riguarderà ovviamente l'allenatore: a prendere il posto di Rino Gattuso sulla panchina rossonera dovrebbe essere infatti Marco Giampaolo, il quale viene visto come il profilo giusto per guidare una squadra che sarà formata soprattutto da giocatori Under 23, oltre che da qualche elemento di esperienza. Dopo diversi anni di gavetta, Giampaolo avrà finalmente la grande occasione di guidare una big.