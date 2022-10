CorSera - Milan in piena emergenza a Londra: Pioli si affiderà a diverse seconde linee

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Maignan, Theo Hernandez, Kjaer, Calabria, Saelemaekers, Messias, Ibrahimovoc, Florenzi, Thiaw, Vranckx e Adli: non è la probabile formazione del Milan, ma l'elenco dei giocatori su cui Stefano Pioli non potrà contare questa sera contro il Chelsea. A parte gli ultimi tre che non ci saranno in quanto non sono stati inseriti nella lista UEFA, gli altri sono out per infortunio.

SECONDE LINEE - Come riporta stamattina il Corriere della Sera, il Diavolo si presenterà quindi a Stamford Bridge in grande emergenza, soprattutto in difesa dove le scelte sono praticamente obbligate: davanti a Tatarusanu, ci saranno infatti Dest e Ballo-Touré sugli esterni, con Kalulu e Tomori al centro. L'unico altro difensore a disposizione sarà Gabbia. Un altro ruolo in cui c'è grande emergenza è sulla trequarti, dove a destra ci sono fuori sia Messias che Saelemaekers: in quella zona di campo agirà il jolly Krunic. Pioli dovrà quindi affidarsi a diverse seconde linee, nella speranza che non facciano rimpiangere i titolarissimi. C'è grande curiosità soprattutto per rivedere all'opera Ballo-Touré dopo il gol segnato sabato contro l'Empoli.