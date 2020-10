CorSera - Milan in pressing su Gigio per il rinnovo: si tratta

L'assenza di Gianluigi Donnarumma contro la Roma si è sentita parecchio: il suo sostituto Tatarusanu, infatti, oltre a commettere un grave errore sul gol di Dzeko, non ha mai dato sicurezza alla squadra milanista. Va detto però che prendere il posto di Gigio non è facile per nessuno visto che stiamo parlando di uno dei migliori portieri al mondo, e proprio per questo motivo in via Aldo Rossi sono settimane molto frenetiche per il suo rinnovo.

SERVE TEMPO - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, i colloqui tra i dirigenti del Milan e l'agente di Donnarumma, Mino Raiola, sono iniziati ormai da tempo, ma per il momento non sono stati fatti passi in avanti significativi. La volontà di Gigio è nota a tutti, cioè restare in rossonero, ma servirà ancora un po' di tempo per arrivare ad un accordo. Il dt Paolo Maldini, prima della sfida contro la Roma, ha spiegato che il club milanista farà di tutto per prolungargli il contratto perchè il giovane portiere è ormai un leader assoluto del Diavolo: "Gigio è un vero capitano insieme a Romagnoli e un leader di questa squadra. La società cercherà di trattenerlo con tutte le sue forze".

SOGNO CHAMPIONS - In questo momento storico, condizionato pesantemente dalla crisi dovuta al Covid-19, per nessuna società sarebbe facile assicurare ad un giocatore uno stipendio che si aggiri intorno ai 10 milioni di euro. Maldini e Massara stanno per questo motivo lavorando ad una bozza di contratto sulla base di sei milioni fissi, a cui si aggiungeranno poi dei bonus importanti. Gigio, così come tutti i tifosi milanisti, attende novità e in cuor suo spera di poter disputare le prime partite di Champions League della sua carriera con la maglia del Milan.