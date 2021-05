CorSera - Milan, incubo a San Siro: un pareggio che fa male, i rossoneri si complicano la vita

Non doveva finire così. Doveva essere la grande notte del ritorno in Champions, invece... Un incubo, l’ennesimo vissuto in questa stagione a San Siro. Incubo che, come sottolinea il Corriere della Sera, rischia di trasformarsi in realtà se non dovesse arrivare l’impresa a Bergamo. Il Milan si è fatto male da solo e ora dovrà provare a salvare la baracca in casa di quell’Atalanta che, nell’ultimo anno e mezzo, ha più umiliato i rossoneri.

STRADA IN SALITA - Nel prossimo turno, le avversarie nella corsa Champions, ovvero Juventus e Napoli, se la vedranno rispettivamente con Bologna e Verona, squadre di mezza classifica che al campionato hanno ormai poco da chiedere. È praticamente impossibile sperare che possano inciampare. Il Milan, invece, che sulla carta avrà l’impegno più complicato, dovrà riorganizzare le idee, mettersi in assetto da trasferta e non pensare alla "bestia nera" che si troverà davanti.

ULTIMO RESPIRO - Il pareggio con il Cagliari, dunque, condanna i rossoneri all’impresa a Bergamo. Con ogni probabilità, la convinzione che i sardi - matematicamente salvi dopo il pareggio del Benevento - si sarebbero presentati già con la pancia piena ha avuto un effetto devastante sull’approccio del Milan, mai entrato in partita. Ma se così fosse, l’errore sarebbe doppiamente grave. Adesso bisogna rimediare, perché stavolta Pioli ha torto: non entrare in Champions sarebbe un fallimento, non una semplice delusione.