CorSera - Milan-Inter, avanti tutta con il progetto stadio: c’è sempre voglia di investire

Il coronavirus ha paralizzato il mondo, ma nonostante questo Milan e Inter vogliono portare avanti lo stesso il loro progetto di costruire un nuovo stadio insieme. E così nella giornata di ieri c'è stata una videoconferenza tra i rappresentanti dei club (il presidente Scaroni per i rossoneri, l'ad Antonello per i nerazzurri) e quelli del Comune di Milano (gli assessori del Maran, Guaineri e Tasca) per proseguire il dialogo sul tema (settimana prossima ce ne sarà un'altra).

NODO VOLUMETRIE - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che ricorda che il progetto di Milan e Inter prevede, oltre al nuovo impianto, anche la costruzione un intero distretto dedicato allo sport e all’intrattenimento. Il nodo principale da sciogliere è sempre quello che riguarda le volumetrie dell'area extra-stadio: su questa questione, la trattativa era in corso prima e ora riprenderà.

VOGLIA DI INVESTIRE - A Milano c'è grande voglia di rinascere dopo questa emergenza e per questo Milan e Inter pensano che il nuovo impianto sia "ancora più strategico nell’ottica dell’auspicata ripresa economica della città". Elliott da una parte e Suning dall'altra sono pronti ad investire oltre un miliardo in quest'opera perchè sono convinti che sia un buon affare sia per loro che per Milano. In fondo, in un momento di crisi come questo, rinunciare ad un investimento così importante avrebbe davvero poco senso.