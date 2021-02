CorSera - Milan, la batosta di sabato non va sottovalutata: serve una reazione immediata

Una sconfitta non può e non deve cancellare quanto di buono fatto finora dai rossoneri, ma la batosta di sabato contro lo Spezia non va comunque sottovalutata: era da tempo infatti che non si vedeva un Milan così brutto e quindi dopo un ko del genere è doveroso analizzarlo per capire cos'è successo.

FACCIA A FACCIA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che oggi a Milanello è atteso un faccia a faccia tra Stefano Pioli e la squadra: il tecnico milanista non striglierà i suoi ragazzi, ma spiegherà loro che devono tornare subito umili ed entusiasti. Serve una reazione immediata, anche perchè le prossime saranno settimane molto intense e piene di impegni tra campionato ed Europa League. E' il momento più importante della stagione e c'è quindi bisogno di una ripartenza immediata.

REAZIONE IMMEDIATA - Questo concetto è stato ribadito a tutta la squadra anche da Zlatan Ibrahimovic subito dopo il match: l'attaccante svedese era nerissimo dopo la sconfitta di sabato e sa bene che siamo a uno snodo chiave della stagione, dunque non si possono commettere altri passi falsi come quello di La Spezia. La reazione dei rossoneri deve essere forte, netta e immediata già a partire da giovedì nell'andata dei sedicesimi di Europa League sul campo della Stella Rossa. Poi domenica ci sarà il derby, la partita delle partite per provare a riconquistare immediatamente la vetta della classifica.