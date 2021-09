CorSera - Milan, la festa si trasforma in rabbia: la sconfitta contro l'Atl.Madrid è piena di rimpianti

Festa grande ieri sera a San Siro per il ritorno casalingo in Champions League del Milan: il grande entusiasmo tra i tifosi si è però trasformato in grande delusione a fine partita, quando è arrivato la rete della vittoria dell'Atletico Madrid su un rigore inesistente concesso dall'arbitro turco Cakir, i cui errori a sfavore dei rossoneri hanno condizionato in modo evidente la gara.

DOMINIO ROSSONERO - Come riporta stamattina il Corriere della Sera, quello di ieri sera è stato un ko che lascia parecchi rimpianti nella squadra di Pioli che aveva iniziato benissimo il match: il Milan ha dominato e messo sotto gli spagnoli nella prima mezz'ora, andando in gol con Leao e sfiorando anche altre reti. Purtroppo però poi è arrivata l'espulsione per doppio giallo di Kessie (molto severa la seconda ammonizione) che ha di fatto cambiato la partita, costringendo il Diavolo ad una partita esclusivamente difensiva.

RIGORE INESISTENTE - Nonostante l'uomo in meno, i rossoneri non hanno sofferto più di tanto, concedendo poche chance alla squadra di Simeone che ha messo in campo nella ripresa tutti i giocatori offensivi che aveva a disposizione. Se la rete dell'1-1 è arrivata al termine di una bella azione, il gol della vittoria dei Colchioneros è invece arrivato grazie ad un rigore inesistente: Cakir ha infatti punito un fallo di mano in area di Kalulu, ma dai replay si vede nettamente come sia stato prima Lemar a toccare il pallone con la mano. Inspiegabilmente il VAR non è intervenuto per correggere l'errata decisione del fischietto turco e così il Milan resta fermo a zero punti in classifica dopo due giornate di Champions.