CorSera - Milan, la notte della verità. L'Atalanta non farà sconti, Pioli è carico: "Meritiamo la Champions"

Dentro o fuori, tutto in una notte. Stavolta è davvero come una finale. Non ci sono margini d’errore: chi sbaglia è perduto. Il Milan, che la scorsa domenica ha sprecato il match point Champions con un deludente pareggio interno col Cagliari, sfida a domicilio quell’Atalanta che, nell’ultimo anno e mezzo, gli ha inflitto più di un dispiacere.

GIOCA LEAO - Pioli dovrà affrontare l’ultima e decisiva curva della stagione con i soliti guai. Oltre al totem Ibrahimovic, infatti, a Bergamo dovrà fare a meno anche di Rebic (problemi al polpaccio). Il peso dell’attacco sarà quindi tutto sulle spalle di Leao: per il portoghese è la grande occasione, dopo un anno con troppi alti e bassi. “Meritiamo la Champions”, ha dichiarato Pioli, che resterà anche in caso di Europa League.

FUTURO - Ma partecipare alla massima competizione europea per club darebbe un nuovo impulso al progetto Elliott e consentirebbe a Maldini e Massara di affrontare con maggiore forza le questioni Donnarumma e Calhanoglu. Insomma, come sottolinea il Corriere della Sera, per il Milan è la notte della verità. Meglio non aspettarsi sconti dai bergamaschi: oggi bisognerà contare solo sulle proprie forze.