CorSera - Milan, la tentazione di Conceiçao: i Fab Four dal 1' contro il Feyenoord. Stamattina la decisione

Ieri in conferenza stampa non si è sbottonato più di tanto e si è nascosto dietro a un "vedremo", ma in Sergio Conceiçao la tentazione di mettere dal primo minuto Christian Pulisic, Joao Feliz, Rafael Leao e Santiago Gimenez nella sfida di stasera contro il Feyenoord è davvero forte. Questa mattina il tecnico rossonero prenderà la sua decisione definitiva. Non si tratta tra l'altro di una pazza idea, ma quasi di una necessità visto che il Diavolo si presenta a Rotterdam con ben otto assenti (lo squalificato Musah, gli infortunati Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek, oltre ai fuori lista Jimenez, Sottil, Bondo e Jovic).

OBIETTIVO QUALIFICAZIONE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che se in campionato il Milan non può più fare calcoli e anzi deve rischiare qualcosa pur di recuperare al più presto terreno sulla zona Champions, stasera in Europa non è condannato a vincere. Anche perchè tra sei giorni è in programma la sfida di ritorno a San Siro. Va detto però che, chiudere il discorso qualificazione già stasera contro un Feyenoord che non sta attraversando un grande momento e che ha cambiato improvvisamente l'allenatore nelle scorse ore, non sarebbe affatto male e permetterebbe a Conceiçao di gestire meglio le forze in queste settimane in cui i rossoneri dovranno giocare ogni tre giorni.

IL GRANDE EX - Il più atteso questa sera è sicuramente Gimenez, grande ex della partita che fino a pochi giorni fa vestiva la maglia della formazione di Rotterdm prima di passare al Milan durante il mercato invernale. Per il centravanti messicano, che sabato a Empoli ha segnato il suo primo gol con il Diavolo, sarà una notte speciale. "Per me il Feyenoord è una famiglia" ha ammesso nei giorni scorsi, ma stasera non c'è troppo spazio per la nostalgia. Il Milan vuole tornare a Milano con una vittoria in tasca e ha bisogno anche dei suoi gol.