CorSera - Milan, Leao verso una maglia da titolare a Madrid: al Bernabeu una chance da non sbagliare

Quella di domani sarà di quelle notti che ogni calciatore sogna di giocare fin da bambino. Dopo la vittoria in campionato contro il Monza, il Milan tornerà in campo e lo farà in un degli stadi più belli e affascinanti al mondo, il Santiago Bernabeu: i rossoneri saranno infatti ospiti del Real Madrid in una sfida che vedrà di fronte le due squadre che hanno vinto più Champions League (15 gli spagnoli, 7 il Diavolo).

LEAO DAL 1'? - Dopo aver raccolto solo tre punti nelle prime tre giornate, il Milan avrebbe bisogno di uscire dal Bernabeu con un risultato positivo sia per smuovere la classifica, sia per dare ulteriore fiducia a tutto il gruppo milanista. Paulo Fonseca deciderà solo oggi chi partirà dell'inizio, ma la sensazione è che Rafael Leao potrebbe tornare finalmente titolare dopo le ultime esclusioni contro Napoli e Monza. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che riporta le parole del tecnico rossonero di sabato sera sul numero 10 del Diavolo: "Rafa è pronto per Madrid, ma lo status non va in campo".

MOTIVAZIONI - Parole che aprono quindi alla titolarità dell'attaccante portoghese, ma anche che fanno capire che Fonseca si aspetta molto di più da Leao. La sua speranza è che in una notte come quella di domani sera Rafa trovi quelle motivazioni che in campionato purtroppo spesso gli mancano. Il suo talento sarà fondamentale, così come la leadership e l’esperienza di Alvaro Morata che è stato esaltato da Fonseca dopo il Monza: "Alvaro è fantastico".