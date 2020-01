CorSera - Milan, missione compiuta in scioltezza e con personalità: qualcosa sta davvero cambiando

Il Milan ha centrato l’obiettivo. E lo ha fatto in scioltezza e con personalità. Nonostante le assenze e i cambi effettuati da Pioli. Come evidenzia il Corriere della Sera, qualcosa sta effettivamente cambiando. Contro la Spal, la squadra ha messo in campo voglia e qualità, giocando un’ottima partita di fronte agli oltre 30mila di San Siro. Che forse si aspettavano di vedere e osannare Ibrahimovic, ma che hanno comunque gradito lo spettacolo offerto dai rossoneri scesi in campo.

CONTINUITA’ - Missione compiuta, dunque: il Milan si è guadagnato senza troppi affanni la qualificazione ai quarti di Coppa Italia (sfiderà il Torino martedì 28 gennaio sempre a San Siro) e può ora serenamente rimettere la testa sulla rincorsa in campionato. Quella contro l’Udinese, in programma domenica allora di pranzo, è un’altra gara-crocevia che i ragazzi di Pioli non possono permettersi di sbagliare. "Dopo Cagliari, un bel segnale di continuità", ha affermato il tecnico al termine del match con la Spal, esternando così tutta la sua soddisfazione per la prova offerta dai suoi.

PROMOSSI - Gli esperimenti hanno dato buone indicazioni. Rebic, schierato in attacco al fianco di Piatek, si è mosso bene, così come il pistolero, che ha sì sprecato un paio di facili occasioni nella ripresa, ma ha pure aperto le danze con un bel gol (sfruttando al meglio un’intuizione di Bennacer) e servito a Castillejo l’assist per il 2-0. Insomma, tutti promossi: forse quella luce intravista in fondo al tunnel non è solo frutto dell’immaginazione.