CorSera - Milan nel caos: dal caso Theo-Leao ai troppi problemi in campo

Il momento del Milan è molto delicato dopo gli appena due punti raccolti nelle prime tre giornate di campionato. In casa rossonera i nervi sono piuttosto tesi, anche a causa del caso Theo Hernandez-Leao che durante la gara contro la Lazio non si sono avvicinati alla panchina per il cooling break del secondo tempo. Il club non li ha puniti con una multa e ha cercato di archiviare subito la questione, ma l'atmosfera al Milan resta molto calda.

NERVI TESI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che riporta anche dei fischi rumorosi che la formazione milanista ha ricevuto all'Olimpico dai tifosi rossoneri presenti nel settore ospiti. Il Milan non può assolutamente essere quello visto in queste prime tre partite, tutti si aspettano di più, soprattutto da coloro che dovrebbero essere i leader del Diavolo e tra questi ci sono anche Theo Hernandez e Leao, entrambi fondamentali per questa squadra. C'è poi bisogno anche dell'intervento della società, in particolare di Zlatan Ibrahimovic, dal quale ci si aspetta una scossa quando rientrerà dalle vacanze.

TROPPI GOL SUBITI - Per il resto ci dovrà pensare Fonseca che in questa sosta deve risolvere tanti problemi anche in campo: a centrocampo, per esempio, manca ancora equilibrio perchè alcuni uomini come Fofana e Loftus-Cheek devono ancora trovare la forma migliore. Il problema principale resta però la difesa che continua a subire troppo: sei gol incassati in tre partite sono un dato da zona retrocessione, sicuramente non da corsa Champions e nè tantomeno da scudetto, cioè l'obiettivo dichiarato ad inizio stagione. E' vero che siamo solo all'inizio e c'è tempo per recuperare, ma serve una cambio di rotta immediato, non solo in campo, ma anche fuori.