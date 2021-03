CorSera - Milan, notte decisiva: l'obiettivo è andare avanti in Europa League, lo chiede anche Elliott

Tutto in una notte. Dentro o fuori, non ci sono alternative. Milan-Manchester United è una sfida che profuma fortemente di Champions, ma vale i quarti di Europa League. E vale soprattutto per il futuro. Perché in palio c'è molto più di un semplice passaggio del turno.

PIANO B - Il Milan non ha mai snobbato l'Europa League, al contrario: vuole arrivare in fondo alla competizione. Come riporta il Corriere della Sera, la direttiva proviene dall’alto: la coppa non è un obiettivo secondario, è sempre stato questo il messaggio di Elliott. La corsa in campionato è sempre più affollata e incerta, ecco perché è importante tenersi un piano B fino alla fine. Vincere l’Europa League, infatti, dà diritto a un posto ai gironi di Champions.

CONCENTRAZIONE - L’1-1 dell’andata consente al Milan di partire con un piccolo vantaggio, ma guai a pensare che sia finita o che possa bastare una semplice difesa o gestione del risultato per passare il turno. Contro questo Manchester - che ritrova giocatori chiave come Rashford e Pogba - bisognerà lottare su ogni pallone, cercando di colpire quando si presenterà l’occasione.