CorSera - Milan o ritiro: Ibra ad un bivio con tanti dubbi su se stesso

Secondo quanto riferito da Corriere.it, Zlatan Ibrahimovic sarebbe ad un bivio per la propria carriera, non esistendo altre piste percorribili oltre al Milan. Lo svedese, infatti, qualora non accettasse la proposta dei rossoneri, starebbe pensando seriamente di ritirarsi. Ibra, per la prima volta nella propria carriera, ha dubbi sulla propria tenuta fisica, a dispetto di un'apparente sicurezza e sfrontatezza. Chi è a contatto regolarmente con Zlatan, infatti, riferisce di un Ibrahimovic dai pensieri altalenanti: un giorno si sente pronto per il grande ritorno, il giorno successivo confessa di avere dolori vari. La pretesa di guadagnare 10 milioni netti per 18 mesi, infatti, sembrano essere semplicemente una scusa per alzare l'asticella e, magari, farsi dire di no dal Milan. L'attaccante ex Los Angeles City ha già fatto sapere di non voler derogare dal proposito di svolgere le vacanze di Natale con la propria famiglia. Le aspettative del club di via Aldo Rossi di averlo a disposizione già a dicembre per poterlo avere in forma alla ripresa del campionato il 6 gennaio, dunque, resteranno certamente deluse.