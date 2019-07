CorSera - Milan, obiettivo Demiral: ma la Juve non lo cede e i rossoneri non vogliono il prestito

Una mezzala di qualità, una seconda punta forte tecnicamente e... un difensore. La ricerca di un centrale affidabile è forse la priorità del mercato rossonero, considerata la situazione piuttosto precaria del reparto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, le attenzioni del Milan si sono spostate su Merih Demiral.

INTERESSI CONTRAPPOSTI - Il Nazionale turco è stato acquistato nelle scorse settimane dalla Juventus, che ha versato 18 milioni di euro nelle casse del Sassuolo. Con l’arrivo di De Light, però, il numero di centrali presenti nella rosa bianconera è salito a cinque e non è da escludere che la Juve possa decidere di sacrificarne uno. Al Milan piace molto Demiral (pare sia la prima scelta di Giampaolo), ma gli interessi delle parti - scrive il CorSera - sono contrapposti in modo netto.

NO AL PRESTITO - La Juventus, infatti, crede nelle potenzialità del ragazzo e non hanno alcuna intenzione di cederlo a titolo definitivo. E il Milan, dal canto suo, non vuole prenderlo in prestito secco perché non intende valorizzare un calciatore per un altro club. Insomma, la situazione è piuttosto ingarbugliata. I bianconeri potrebbero anche lasciar partire il giovane turco, ma solo di fronte a un’offerta particolarmente importante.