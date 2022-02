CorSera - Milan, obiettivo semifinali di Coppa Italia: battere la Lazio per regalarsi il doppio derby

Dopo il successo nel derby, il Milan tornerà in campo questa sera contro la Lazio nei quarti di Coppa Italia, una competizione a cui Stefano Pioli e i suoi giocatori tengono molto. La vittoria contro l'Inter ha portato grande entusiasmo in casa rossonera e il tecnico milanista punta proprio su questo per provare a passare il turno e conquistare un posto in semifinale dove attendere il Diavolo o i biancocelesti ci sono proprio i nerazzurri.

VOGLIA DI ALZARE UN TROFEO - A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera che spiega che per anni la Coppa Italia è stata spesso bistratta e snobbata, ma ora ha assunto un altro valore e tutti puntano a vincerla, compreso il Milan che vorrebbe tornare finalmente ad alzare un trofeo dopo tanti anni. Proprio per questo, turnover minino per Pioli che non guarderà al prossimo match di campionato contro la Sampdoria (domenica alle 12.30) e metterà in campo la formazione migliore, compreso l'eroe del derby Olivier Giroud che guiderà l'attacco milanista. Dopo praticamente un mese dall'operazione al ginocchio, ci sarà anche il ritorno in campo di Fikayo Tomori: difficilmente l'inglese partirà dal primo minuto, ma Pioli dovrebbe dargli qualche minuto a partita in corso.

AVANTI IN COPPA ITALIA - Oltre al lato sportivo, conquistare il pass per le semifinali e andare avanti nella competizione è importante anche a livello economico: vincere la Coppa Italia, che permette poi di giocare in estate la Supercoppa italiana, porterebbe infatti circa 10 milioni di euro nella casse del club rossonero. Ma Pioli non vuole guardare troppo oltre ed è concentrato solo sul match di stasera contro la Lazio che è in buon momento di forma ed è reduce da quattro risultati utili di fila.