CorSera - Milan, ottavi di Champions più vicini: Dinamo travolta, basterà un punto contro il Salisburgo

Ci voleva una grande serata e così è stato: il Milan ha travolto ieri la Dinamo Zagabria al Maksimir con un netto 4-0 e ora, grazie anche alla vittoria del Chelsea contro il Salisburgo, mercoledì prossimo contro gli austriaci al Diavolo basterà un punto per conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Guai a pensare che è fatta, ma ieri sera i rossoneri hanno fatto un passo importantissimo per raggiungere il primo obiettivo della stagione, vale a dire superare la fase a gironi della massima competizione europea per club.

OTTIMO MILAN - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, dopo una prima mezz'ora con qualche difficoltà, a Zagabria si è visto un ottimo Milan che ha sbloccato il risultato nel primo tempo con Matteo Gabbia e poi ha dilagato nella ripresa con le reti di Leao e Giroud e l'autogol di Ljubicic. La squadra di Stefano Pioli avrebbe potuto poi segnare ancora e portare a casa un risultato più rotondo, ma prima Krunic e poi Rebic hanno sprecato davanti al portiere della Dinamo.

OTTAVI AD UN PASSO - Quello che contava ieri sera era però il risultato e i rossoneri hanno assolutamente fatto il loro dovere. In tanti hanno giocato una grande partita, come per esempio Leao, Gabbia, Tonali e Bennacer, mentre ha deluso ancora De Ketelaere: il belga aveva iniziato bene la gara, ma poi si è perso e non si è praticamente mai visto. Pioli dovrà lavorare ancora tanto su di lui per farlo inserire al meglio nei meccanismi della squadra milanista. Intanto, il tecnico si gode però la vittoria: li ottavi di Champions League sono davvero ad un passo.