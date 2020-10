CorSera - Milan, pari che fa male ma... fino a un certo punto: è stata comunque una prova di forza

Che peccato! Gli errori sui calci d’angolo, le invenzioni di Giacomelli, l’occasionissima di Romagnoli al fotofinish. Il Milan non riesce a superare la Roma a San Siro, dopo essere passato in vantaggio per tre volte. Un pareggio - scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera - che alla fine lascia un senso di amaro più ai rossoneri che ai giallorossi.

PROVA DI FORZA - Il punto ottenuto ieri consente comunque alla squadra di Pioli di rimanere imbattuta e di allungare a +2 sulle prime inseguitrici, ovvero Napoli e Sassuolo. Niente mini-fuga, dunque: fa male, certamente (come detto, i rammarichi sono tanti per il Milan), ma fino a un certo punto, sottolinea giustamente il Corriere. I rossoneri, infatti, hanno dato un’altra grande prova di forza e compattezza. La notizia della positività di un pilastro come Donnarumma non ha scalfito le certezze di Ibra e compagni, che ai punti avrebbero meritato qualcosa di più.

PRIMO POSTO MERITATO - I numeri restano comunque molto positivi: quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate del campionato, primo posto in classifica, 22 turni senza perdere (contando ovviamente anche la passata stagione), Ibrahimovic capocannoniere del torneo. Ora bisogna insistere e migliorare: evitare certe disattenzioni difensive nei momenti clou sarà il prossimo gradino. Ma se il Milan è lassù, di certo non c’è nulla di casuale.