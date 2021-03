CorSera - Milan, pari più che meritato a Manchester: la qualificazione si deciderà giovedì a San Siro

La sconfitta sarebbe stata davvero una brutta beffa vista l'ottima prestazione del Milan, ma per fortuna nel recupero è arrivato il meritatissimo pareggio di Simon Kjaer che ha segnato la sua prima rete in rossonero. L'edizione odierna del Corriere della Sera esalta la splendida partita del Diavolo che, nonostante le tante assenze, è sceso in campo contro il Manchester United con grande coraggio e senza nessuna paura.

DUE GOL ANNULLATI - Per quello che si è visto all'Old Trafford, l'1-1 sta quasi stretto alla squadra di Pioli che si è vista anche annullare due gol: in particolare, ha lasciato parecchi dubbi quello tolto a Kessie per un fallo di mano dell'ivoriano (infrazione segnalata dal VAR, ma non ci sono immagini chiare che mostrano il tocco di mano del centrocampista milanista). Nel Milan, l'assenza che si è sentita maggiormente è stata quella di Ibrahimovic perchè ai rossoneri è mancato qualcosina solo negli ultimi 16 metri visto che ha creato diverse occasioni in avanti.

QUALIFICAZIONE APERTA - La qualificazione ai quarti di Europa League è quindi assolutamente ancora aperta, tutto si deciderà giovedì prossimo a San Siro quando Pioli spera di recuperare qualche infortunato. Tra una settimana potrebbe bastare anche uno 0-0, ma il Diavolo non deve assolutamente accontentarsi altrimenti rischia grosso. Prima di pensare al ritorno contro lo United, c'è però prima un altro match piuttosto importante in campionato per il Diavolo, cioè quello in programma domenica sera contro il Napoli di Rino Gattuso.