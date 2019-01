CorSera - Milan-Piatek, il Genoa apre alla cessione: dopo la Supercoppa l'offerta dei rossoneri. Servono 40-45 milioni

Sarebbe dovuto volare a Jeddah per la Supercoppa ieri mattina insieme a Scaroni, Gazidis e Maldini e invece alla fine Leonardo è rimasto a Milano: sono infatti ore sempre più calde per il mercato del Milan ed in particolare per il possibile addio di Gonzalo Higuain, il quale sarà in campo stasera contro la Juventus, ma che continua a sperare nel passaggio al Chelsea. Così il club di via Aldo Rossi è stato costretto a cercare un nuovo centravanti per sostiuire l'argentino e avrebbe messo gli occhi su Krzysztof Piatek​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

APERTURA - E' lui il primo obiettivo dei rossoneri, tanto che, come riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, lunedì Leonardo ha incontrato Enrico Preziosi, presidente del Genoa, per imbastire la trattativa per il bomber polacco. Fino a qualche giorno fa, i rossoblù non sembravano intenzionato a cedere il loro gioiello, ma ora sembrano aver cambiato idea e davanti ad una cifra intorno ai 40-45 milioni di euro sono pronti a dire sì al Milan. Nella giornata di ieri, il ds genoano Perinetti ha confermato l'apertura alla cessione, ma ha anche fatto capire che il Genoa cede Piatek solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

OFFERTA - Leonado ha preso tempo perchè, per fare un investimento del genere, ha bisogno del via libera di Elliott: il dirigente rossonero ha comunicato al presidente dei liguri che si farà vivo dopo la Supercoppa formulando un’offerta. Ovviamente, tutta questa operazione è strettamente legata all'addio di Higuain, il quale ha ormai deciso di andare al Chelsea. Non è comunque escluso, sempre secondo il Corriere della Sera, che il Milan sia costretto ad una cessione pesante per favorire l'arrivo di Piatek, come per esempio quella di Calhanoglu, che Leonardo avrebbe venduto al Lipsia ma sul quale, per adesso, c’è il veto di Gattuso.