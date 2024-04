CorSera - Milan-Pioli: uniti fino al 2° posto, poi sarà addio. Caccia al sostituto: Cardinale avrà l'ultima parola

Le parole di ieri di Paolo Scaroni, presidente rossonero, ad un evento organizzato dal Foglio Sportivo, descrivono bene la situazione al Milan: "Se posso confermare che Pioli non sarà l’allenatore la prossima stagione? No, non ve lo confermo. Il nostro allenatore è lui, fino alla fine della stagione. Conto che ci faccia vincere le partite che servono per garantirci il secondo posto in classifica. Poi a fine stagione lui e la dirigenza faranno le valutazioni per il futuro".

2° POSTO E ADDIO - Tutti uniti dunque fino al termine del campionato, poi le strade di Stefano Pioli e del Milan si divideranno. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il sostegno e la vicinanza al tecnico rossonero del management e della proprietà non mancheranno in questo finale di stagione, ma ormai il destino dell'allenatore di Parma è segnato. L'identikit del sostituto è molto chiaro: giovane, dal profilo internazionale, con idee moderne e compatibile con il progetto RedBird.

SCELTA COLLEGIALE - Nelle ultime ore, ha preso quota l'ipotesi Francesco Farioli, attualmente il Nizza. Restano vive poi le piste che portano a Lopetegui, Fonseca, Van Bommel e Tedesco. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il nome del nuovo allenatore del Milan: la scelta sarà collegiale, con l'ad Furlani, Ibrahimovic e il dt Moncada ad organizzare il casting e con Gerry Cardinale che avrà ovviamente l’ultima parola.